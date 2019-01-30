كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - كريستين عادل في ضيافة إدوارد بـ"القاهرة اليوم "

معتز عوض يستضيف الاعلامي والفنان ادوارد ، مقدم برنامج القاهرة اليوم الذي يبث عبر فضائية اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف عازف الكمان عزمي مجدي. وفي الجزء الثاني من الحلقة يستضيف القاهرة اليوم الفنانة الشابة كريستين عادل، لتكشف خلال حوارها مع الفنان إدوارد اخر أعمالها. كما تحل المطربة االردنية نداء شرارة، في ضيافة برنامج القاهرة اليوم ، خلال فقرة طربية خاصة. يذكر أن برنامج القاهرة اليوم من تقديم كلا من جمال عنايت وبثينة توكل وادوارد وإشراف فهيمة أحمد وإخراج محمد عاطف.

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