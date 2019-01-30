كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - التزاما بقرار الرقابة المالية - العالمية للإستثمار والتنمية تعدل نظامها الأساسي

أعلنت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية في بيان لها اليوم عن دعوتها لعقد جمعية عمومية يوم 24 فبراير المقبل لمناقشة وتعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت الشركة، أن الجمعية ستنظر في تعديل المادتين 21-29 من النظام الأساسي والخاصة بتضمين نظام التصويت التراكمي و التمثيل النسبي في انتخابات مجلس الإدارة وذلك التزاما بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وتوصيات هيئة الاستثمار فيما يتعلق بحماية حقوق الأقلية.

وقال إسماعيل سليمان العضو المنتدب للشركة إن مجلس إدارة العالمية للاستثمار والتنمية قرر الدعوة للجمعية وذلك استنادا والتزاما بما أوصت به هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بإضافة التصويت النسبي وضرورة تمثيل الأقلية وحماية حقوقهم .

أكد «سليمان» على أن الشركة من أوائل الشركات المقيدة التي تسعى للالتزام بهذه القرارات ، مؤكدا أن مساهمي الشركة لهم أيضا مطلق الحرية في التصويت على قرارات الجمعية القادمة حسب ما ينص عليه القانون وحسب أغلبية التصويت وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لعمل الشركات المساهمة والمقيدة.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 3.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.