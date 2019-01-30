كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - قومي المرأة يغلق أبوابه أمام الجدات المتضررات من قانون الأحوال الشخصية .. فيديو

يقيم اليوم المجلس القومي للمرأة اليوم جلسة حوار مجتمعي حول الأحوال الشخصية، وعند توجه الجدات المتضررات للدخول قاموا بمنعهم من الدخول والتعدي عليهم وتم إغلاق البوابات.

وقالت مدام نيني إحدي الجدات المتضررات من تعديلات القانون الجديد للاستماع لأرائهم وشكواهم ، قاموا بإغلاق بوابة المجلس علي ذراعها مما سبب لها ألم شديد، وطالبوا القائمين علي المجلس بالسماح لهم بالدخول للإستماع الي الندوة والتعرف علي مشروع القومي للمرأة وعرض مطالبهم ولكنهم رفضوا دخولهم.