كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - تعرفى على ماسك طبيعى بـ 2 جنيه لتطويل الشعر بسهولة



هل تعانين من تقصف الشعر وتساقطه، وتريدين إطالته؟، يمكنك ذلك من خلال اتباع الوصفة التالية التي تعمل على تغذية فروة الرأس لمنعه من التساقط، وبمكونات طبيعية متوفرة من مطبخك، يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى، ولن تكلفك سوى جنيهين. -المكونات: • بياض بيضة • ملعقة صغيرة من زيت الزيتون • ملعقة صغيرة من العسل كيفية التحضير: امزجي المكونات؛ لتشكيل عجينة ناعمة، وضعيها على شعرك وفروة الرأس بعناية، واتركيها لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد, يمكنك تطبيق الوصفة مرة أسبوعيا؛ لتعزيز نمو الشعر وإطالته سنتيمترات بسرعة لا تتوقعيها

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