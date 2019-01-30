كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - اليكم النصائح الأساسية للتخلص من الكرش سريعا

يشتكى الكثير من الأشخاص من مشكلة ظهور الكرش، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، ويمثل التخلص من الكرش مشكلة بالرغم من اتباع الحمية الغذائية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذه النصائح الأساسية للتخلص من الكرش سريعا، بحسب ما نشره موقع "بولد سكاى ".

الحمية الغذائية:

يجب الحفاظ على تناول الأكل الصحي خاليا من الدهون المعقدة والمقليات والنشويات والسكريات وغيرها من مسببات السمنة، والاعتماد على الأكل المسلوق والخضروات والفاكهة.

تمارين البطن:

تمارين تقوية عضلات البطن أساسية للقضاء على دهون البطن مع اتباع النظام الغذائي الصحي، أو على الأقل الحفاظ على روتين رياضة ينشط الجسم كله، مثل المشي السريع أو الجري.

عدم وجود دايت خاص لتخسيس مناطق في الجسم دون غيرها، ولتخسيس البطن لابد من اتباع نظام أكل صحي وريجيم عام للجسم، مع ممارسة الرياضة، والاستمرارية على الدايت والرياضة هي طريقة التخلص من الدهون الموضعية حيث أن النتائج تأتي بطيئة، لأن زيادة وزن منطقة البطن غالبًا ما تكون زيادة دهون وليس مياه.