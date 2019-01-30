كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - تجديد حبس طبيب أسنان بتهمة إجراء كشف نساء في قنا

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا اليوم الأربعاء، تجديد حبس طبيب الأسنان المتهم بكشف نسا على مريضة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا قد تلقى إشارة من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية، يفيد تحرير مواطن محضرا ضد طبيب أسنان بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، يتهمه فيه بتوقيع كشف نساء على زوجته التي توجهت لعيادته للكشف على أسنانها، وأوهمها بأن سبب آلام الأسنان التي تعاني منها وجود التهابات في المبيض، وأنه أجرى الكشف عليها دون وجه حق، وبالمخالفة للتخصص الذي يعمل فيه.

وكانت نقابة الأسنان قد نشرت بيانا أوضحت فيه أقوال الطبيب المتهم تفصيلا، والذي أكدت فيه أنه مشهود له بالالتزام والمهنية والأخلاق، مؤكدين أنه لم يجرِ كشف نساء على السيدة أو مناظرتها طبيا كما ذكر.