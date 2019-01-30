كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - الهانوف سليمان هليل أول مسؤولة سعودية عن السعادة
أصبحت الهنوف سليمان هليل، أول فتاة سعودية مختصة في رصد سعادة المواطنين ورضاهم عن الخدمات البلدية التي تقدمها أمانة منطقة حائل.
وبحسب مديرة وحدة جودة خدمة العميل في مركز السعادة التابع لأمانة منطقة حائل، فإن الهنوف هي العنصر النسائي الوحيد ضمن فريق مكون من 11 رجلا، يقومون بتحليل جودة الخدمات البلدية المتاحة للمواطنين، وهي عبارة عن 10 خدمات رئيسية يندرج تحت كل منها 10 خدمات فرعية، هي : النظافة، الطرق، الحدائق، السيول والأمطار، المرافق، الإصحاح البيئي، الإنارة، المنظور البصري، التجهيز، صدى الخدمات".
كان أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، قد دشن السبت الماضي، مركز السعادة بأمانة حائل، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة، الذي يقدم العديد من المبادرات التي تستهدف راحة وخدمة المواطنين.
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