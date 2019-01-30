كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - وصول المتهمين بقتل طالب الرحاب لمحكمة العباسية

وصل منذ قليل، إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية المتهمين بقتل طالب الرحاب وسط حراسة أمنية مشددة، وقامت قوات الأمن بإيداعهم حجز المحكمة تمهيدا لبدء الجلسة.

كان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أحال المتهمين أشرف حامد 55 سنة صاحب مكتب مقاولات وابنته حبيبة 20 سنة طالبة ومحمد يحيي النحلاوي 20 سنة "سائق" وباسم محمد نشأت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير وسيد رمضان على إبراهيم وشهرته "سيد سيكا" 40 سنة سائق ومجدي عبد السلام أبو سريع 40 سنة "سفرجي" ووليد حربي محمد اليسري 32 سنة "سائق" وشقيقه أحمد 21 سنة عامل "محبوسين" إلى محكمة الجنايات في اتهامهم بقتل الطالب بسام أسامة محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على إثر خلاف بين المتهم الأول والمجني عليه لكشفه قيام المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن فقاموا بعقد العزم على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب وقاموا باستدراج المجني عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية خطيبته ثم قاموا جميعا بالاشتراك في قتله وأخفوا جثته بدفنها بحفرة أعدها المتهم الأول بالشقة كما قاموا بسرقة ما بحوزته من متعلقات عقب الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهمين بضرب المجني عليه بالأيدي وقاموا بتوثيقه بالحبال والشريط اللاصق وما انفرد به المتهم الأول حتى أطبق على عنقه بيده قاصدا من ذلك قتله إلى أن فارق الحياة فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ثم قام بإلقائه في الحفرة التي أعدها مسبقا بمساعدة المتهم الثالث ووارى جسمانه بإلقاء التراب عليه.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية قيام المتهمين بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الأصرار والترصد على إثر خلافات سابقة بينه وبين المتهمين الأول والثانية فاتفق المتهمون الثلاثة الأُول على قتله، فاستأجر المتهم الأول الوحدة السكنية وقام بعمل حفرة بمطبخها واتفق مع المتهمين من الرابع حتى الثامن على التواجد بالشقة لمساعدته في احتجاز المجنى عليه وتكبيله بالحبال حال وصوله وتسليمه إليه وقامت المتهمة الثانية باستدراجه إلى مكان الواقعة مدعية إعطاء المتهم الأول له مبلغا من المال في حال حضوره وعندما وصل المجنى عليه انقض عليه المتهمون متعدين عليه بالضرب بأيديهم ووثقوه بالحبال وانصرفوا جميعا عدا الأول قام بخنقه بيده حتى توفى ثم قام بمساعدة المتهم الثالث بإلقائه بالحفرة المعدة بمطبخ الشقة وردموا التراب فوقه.