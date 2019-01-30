كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - فلاشة أخبار اقتصادية ومصرفية - مصر والسعودية تتمتعان بأعلى إمكانات النمو خلال 2019

أظهر استطلاع أجرته شركة برايس ووتر هاوس كوبرز “بي دبليو سي” للرؤساء التنفيذيين بمنطقة الشرق الأوسط أن مصر والسعودية تتمتعان بأعلى إمكانات النمو خلال 2019،موضحة أن السعودية تأتي في مقدمة الأسواق التي يتطلع إليها الرؤساء التنفيذيين بحثًا عن النمو، فيما جاءت مصر بالمرتبة الثانية، حيث أشار 15% من الرؤساء التنفيذيين إلى أنها الأكثر أهمية للنمو، بعد السعودية التي جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 28%، في الوقت الذي جاءت فيه الهند في المرتبة الثالثة بنسبة 13% وتلاها العراق بنسبة 10%.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا خاصًا بقواعد وإجراءات تشكيل أول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين،وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إن مجلس الإدارة وافق على الترخيص لرئيس الهيئة باختيار عضوين بمجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين من عملاء تلك الشركات.

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بضرورة الانتهاء من إعداد برنامج جديد لتحفيز الصادرات خلال شهر بحد أقصى، وعقد مدبولي مساء أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء المجالس التصديرية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ووزير التجارة والصناعة، لمناقشة مساعي الحكومة لإصدار برنامج جديد لتحفيز الصادرات، يجرى إعداده حاليًا بوزارة التجارة والصناعة؛ ليحل محل البرنامج الحالي لدعم الصادرات ويكون أكثر فاعلية من البرنامج القائم.

أمهلت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، 26 شركة محلية وأجنبية عاملة بقطاع التطوير الصناعي، 3 سنوات لتنفيذ مشروعاتها المعطلة والتي أبرمت الهيئة تسويات مع ممثليها الفترة الماضية لإعادة تنفيذها، وقال الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس لصحيفة البورصة، إن الهيئة ألزمت الشركات الموقع معها تسويات، بتقديم دراسات جدوى تتضمن جداول زمنية لتنفيذ مشروعاتها المنتظرة.

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى 415 نقطة أساس بنهاية تداولات الإثنين، مقابل 398 نقطة أساس منتصف الشهر الماضي، وقال مركز البحوث في بنك عودة، إن مبادلة المخاطر الائتمانية لامست 420 نقطة الأربعاء الماضي، مقابل 316 نقطة في يناير 2017، وارتفعت الفائدة على السندات الدولية في تداولات بورصة لوكسمبورج بين 14 و40 نقطة أساس، مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، وفقًا لصحيفة البورصة.

أكد كريم النجار، رئيس شركة كيان وكلاء سيات وسكودا، المدير العام للشركة المصرية التجارية أوتوموتيف وكلاء فولكس فاجن وأودي، أن “فولكس فاجن” الألمانية لن تدخل في مفاوضات إعادة إحياء “النصر للسيارات”، مضيفًا في حوار لصحيفة البورصة أن الشركة الألمانية تعتزم التوسع في إنتاج السيارات صديقة البيئة العام المقبل، معتبرًا أن الانطلاقة الحقيقية للسيارات الكهربائية في السوق المحلي ستكون في 2020، متوقعًا أن يشهد العام الحالي رواجًا كبيرًا للسيارات الأوروبية بعد إلغاء الجمارك عليها وفقًا لاتفاقية الشراكة.

تبحث حكومتا مصر وفرنسا إقامة مشروعات مشتركة في دول أفريقية تستند إلى خطة عمل الوزارة بدول القارة وكذا العلاقات الاستراتيجية التي تربط فرنسا بعدد كبير من الدول الأفريقية، وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تتطلع لزيادة التعاون مع شركة “أورانج” في مصر، عبر زيادة استثمارات الشركة في مصر، وذلك خلال لقائه رئيس “أورانج” العالمية ستيفان ريتشارد، الذي أبدى استعداد الشركة لتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة لمصر في تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، لاسيما أن أورانج هي ثاني أكبر الرعاة الرسميين لبطولات كرة القدم الأفريقية.

من جانبه، أكد ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، إن شركته تخطط لإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة باستثمارات تقدر بـ250 مليون جنيه، وذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي.

قال بينوا كلافران، الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية والجديدة لشركة أكسا الفرنسية، إن المجموعة تعتزم ضخ استثمارات تقدر بمليار جنيه في قطاع الصحة المصري، وذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزيرة الصحة هالة زايد.

ونبقى مع الشأن المصري الفرنسي، حيث وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنييس بانييه روناشيه، سكرتيرة دولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، على إعلان تعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية يتم من خلاله تبادل الخبرات والزيارات بين الهيئات المعنية بمجال حاضنات أعمال تكنولوجيا المعلومات في البلدين، بالإضافة إلى التعاون في بناء قدرات رواد الأعمال.