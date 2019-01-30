كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - طريقة مبتكرة لعمل سلطة اللحم المقرمش
تقدم الشيف هالة فهمى طريقة مبتكرة لعمل سلطة اللحم المقرمش ،بمذاق لا يقاوم يناسب أصحاب الدايت.
المقادير:
ربع كوب عصير ليمون حامض
ربع كوب زيت زيتون
نصف كيلو لحم شرائح مثل الشاورما
فلفل احمر مشوي ومقشر ومهروس
نصف كوب صلصة الورسيستر
1 كوب نشا
2 ملعقة صغيرة زيت سمسم
3 ملعقة سمسم محمص
1 حبة فلفل حار
نصف كوب نعناع
ربع كوب بصل أخضر
نصف كوب بقدونس
1 حبة خيار
1 كوب طماطم
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
زيت للتحمير
طريقة التحضير
* في وعاء مناسب يوضع عصير الليمون وزيت الزيتون و2 ملعقة صغيرة من الملح والبصل الأخضر والنعناع والبقدونس والخيار والطماطم وملعقة من الفلفل الحار وتخلط جيدًا ويترك الخليط في الثلاجة (البراد)
* في وعاء عميق يوضع اللحم المقطع إلى شرائح طويلة مع زيت السمسم والنشا ويخلط جيدًا ثم يقلى في القليل من الزيت الساخن
* ترفع شرائح اللحم من الزيت عندما يحمر لونها وتصبح مقرمشة نوعًا ما
* يخلط الورسيستر صوص والفلفل الحلو صوص معًا جيدًا
* يمزج الخليط مع اللحم ثم يضاف إليها السمسم المحمص
* يقدم فوق السلطة السابقة ويزين بالنعناع.
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