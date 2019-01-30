كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - طريقة مبتكرة لعمل سلطة اللحم المقرمش

تقدم الشيف هالة فهمى طريقة مبتكرة لعمل سلطة اللحم المقرمش ،بمذاق لا يقاوم يناسب أصحاب الدايت.

المقادير:

ربع كوب عصير ليمون حامض

ربع كوب زيت زيتون

نصف كيلو لحم شرائح مثل الشاورما

فلفل احمر مشوي ومقشر ومهروس

نصف كوب صلصة الورسيستر

1 كوب نشا

2 ملعقة صغيرة زيت سمسم

3 ملعقة سمسم محمص

1 حبة فلفل حار

نصف كوب نعناع

ربع كوب بصل أخضر

نصف كوب بقدونس

1 حبة خيار

1 كوب طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

زيت للتحمير

طريقة التحضير

* في وعاء مناسب يوضع عصير الليمون وزيت الزيتون و2 ملعقة صغيرة من الملح والبصل الأخضر والنعناع والبقدونس والخيار والطماطم وملعقة من الفلفل الحار وتخلط جيدًا ويترك الخليط في الثلاجة (البراد)

* في وعاء عميق يوضع اللحم المقطع إلى شرائح طويلة مع زيت السمسم والنشا ويخلط جيدًا ثم يقلى في القليل من الزيت الساخن

* ترفع شرائح اللحم من الزيت عندما يحمر لونها وتصبح مقرمشة نوعًا ما

* يخلط الورسيستر صوص والفلفل الحلو صوص معًا جيدًا

* يمزج الخليط مع اللحم ثم يضاف إليها السمسم المحمص

* يقدم فوق السلطة السابقة ويزين بالنعناع.