تعرفي على علاقة التوتر النفسي بالدورة الشهرية

يسبب شعور المرأة بالتعب والتوتر النفسي بشكل دائم نتيجة اختلال التوازن الهرموني في الجسم، فالتوتر والقلق النفسي يمكن أن يتسبب في تأخر الدورة الشهرية عن ميعادها المحدد.
وبحسب ما ذكرته مجلة "وومان" النمساوية، فالتوتر النفسي الدائم قد يؤدي إلى استمرار الدورة الشهرية فترة أطول أو أقصر من المعتاد، ويمكن أن ينقطع الحيض نهائيًا.
وعادة ما تكون هذه الأعراض مصحوبة أيضاً بمتاعب مثل الصداع، واضطرابات النوم، وزيادة الوزن وخفقان القلب واعتلال المزاج، لذلك يجب مواجهة التوتر النفسي بممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء، مثل اليوجا والتأمل.
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