بعد تعرضها للخيانة من خطيبها وصديقتها.. من هي الكويتية روان بن حسين؟

هجوم شديد تعرضت له الكويتية روان بن حسين، عقب إعلانها عبر صفحات السوشيال ميديا، حقيقة خيانة خطيبها لها مع إحدى صديقاتها، والتي قررت فضح أمرهما والنيل منهما بطريقتها الخاصة، وهو الأمر الذي جعل اسمها يتم تداوله في أقل من 24 ساعة بكثرة بمحركات البحث، قبل أن تعتذر له، ويبادلها الاعتذار ويعودان لبعضهما البعض مرة أخرى، لمطالعة القصة كاملة اضغط هنا.

رصد"هُن" أبرز المعلومات عنها في السطور التالية:

- ولدت في 30 ديسمبرعام 1996، بالكويت.

- تحمل الجنسية الكويتية والأردنية.

- تدرس القانون بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

- يبلغ طولها حوالي 1.73 سنتيمترًا.

- مدونة وناشطة في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها أكثر من 3 مليون شخص على "إنستجرام".

-أطلقت علامة تجارية خاصّة بها باسم "House of Rawan" لمنتجات ومستحضرات التجميل.

- أطلقت مبادرة "روان بن حسين للمحاماة" لدعم المرأة الكويتية.

- أصدرت كذلك أول رواية لها بعنوان "كما لم تحب امرأة" عام 2017، وتستعد حالياً لإطلاق كتاب جديد.

- صُنفت ضمن "قائمة أجمل 100 وجه لعام 2017" من قبل موقع "AboutHer".

- حاصلة على العديد من شهادات التقدير كشهادة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم 2017.

- تم ترشيحها من نائب رئيس الوزراء للتعين كممثل الشرق الأوسط في رحلة النساء في تايلاند.

- تعمل حاليًا كمحرر مساهم لمجلة "فيلفيت".

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