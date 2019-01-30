بالصور| شيرين رضا بـ"يشمك أسود" في "فوتو سيشن" جديد

خضعت الفنانة شيرين رضا، لجلسة تصوير جديدة بعدسة بيلو حسين، ونشرت الصور عبر حساباتهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "شيرين"، بإطلالة سوداء، مرتدية "يشمك" أسود من "الخرز"، مزين بـ"اكسسوارت" بيضاء وذهبية، ويغطي ملامح وجهها.

وعلقت الفنانة على جلسة التصوير باقتباس لجانيت ليبلانك أنها حكيمة وحذرة من اللهب، لكنها مازالت تعرف أنها ستنجو من الحرائق المشتعلة في بعض الأحيان.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت ، خلال الساعات الماضية، على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "إنتي شبه السلطانات التركيات"، و"سحر وغموض جمال"، و"الحكمة والجمال لايقين عليكي"، و"افتكرتك مادونا في الأول".

يذكر أن الفنانة شيرين رضا، شاركت في فيلم "الضيف" مع خالد الصاوي، أحمد مالك، جميلة عوض، محمود الليثي، ومحمد ممدوح، من تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج هادي الباجوري.

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