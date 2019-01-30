كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:11 مساءً - جوارديولا: نستحق الخسارة من نيوكاسل

جوارديولا

اعترف المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنّ فريقه استحق الخسارة أمام فريق نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

واقتنص الماكبايس فوزًا قاتلًا من السيتزين، وحول تأخره من خسارة بهدف نظيف إلى فوز بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين البريميرليج.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها "بي بي سي" البريطانية: "لم نقدم أفضل ما لدينا في المباراة، لقد بدأنا المباراة بهدف مبكر، لكننا لم نفرض سيطرتنا، لم نستغل الفرص التي خلقنها، نيوكاسل سجّلوا من أول تسديده لهم والهدف الثاني جاء من ركلة جزاء، لكننا نهئنهم".

وواصل: "اليوم، لم تكن ليلة جيدة بالنسبة لنا، لم نقدم أداءً جيدًا، لقد لعبنا بشكل بطيء، ولم نكن عدوانيين بما فيه الكفاية، وهم أيضًا لم يصنعوا الكثير من الفرص، ونحن لم ندافع بشكل جيد في لقطة الهدف الأول".

وأضاف: "في بعض الأحيان التسجيل مبكرًا يساعدك، وفي أحيان أخرى لا يكون جيدًا، لم نلعب بشكل جيد، لم ندافع بشكل جيد، يجب علينا أنّ نتحسّن".

وأكمل: "لقد سُنحت لنا فرصة اليوم لتقليل الصدارة، ولكننا لم نتمكن من فعل ذلك، أنا أعلم أنّ التحدي كبير، وأنا أقبل هذا التحدي".

وأنهى: "الفوز باللقب؟ إنه أمر صعب، لكننا لا يزال لدينا فرصة، ولكننا بحاجة للفوز بكل مبارياتنا، نحن نعرف ما يجب علينا القيام به".