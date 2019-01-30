كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:11 مساءً - معيط: خفضنا الدين العام عشرة في المائة
وصف محمد معيط، وزير المالية، نظرة الحكومة إلى قيمة ديون مصر الداخلية والخارجية كنسبة إلى الناتج المحلي بالـ”حذِرة”، مضيفًا: “الديون انخفضت إلى 98% فقط إلى الناتج المحلي، مقابل 108% منتصف 2017″، متوقعًا تراجعها إلى 93%.
ونوه خلال مداخلة مع برنامج “الحياة اليوم”، على قناة “الحياة”، عن مساعٍ لخفض الدين الخارجي تحت 25% الفترة المقبلة، مقابل 37% حاليًا، وأن الوزارة ستعرض نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي، اليوم.
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