كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:11 مساءً - سولشاير: لم نستغل الفرص ضد بيرنلي ولعبنا بشكل بطيء

سولشاير

علّق الاسكتلندي "أولي جونار سولشاير" المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على تعادل فريقه أمام فريق بيرنلي، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول فريق الشياطين الحمر هزيمته من هدفين دون رد لتعادل بهدفين لمثلهما أمام بيرنلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج.

وقال سولشاير في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية: "لقد نجحنا في تجنب الخسارة أمام بيرنلي، لقد نجحنا في العودة بشكل رائع، وأعجبني رد فعل اللاعبين وما فعلوه".

وأضاف: "لقد كان لدينا الكثير من الفرص في المباراة، لكننا لم نحسّن استغلالها، استحوذنا على الكرة، ولعبنا بشكل جيد، ولم نكن نستحق الخسارة أمام بيرنلي".

وواصل: "لقد قاتلنا في المباراة في الشوط الثاني، ونجحنا في تعديل النتيجة وظهرنا بشكل رائع، على عكس الشوط الأول، الذيّ لعبنا فيه بشكل بطيء للغاية".

وأكمل: "لقد لعبنا بشكل بطيء جدًا في لقطة الهدف الأول، ولم ندافع بشكل جيد بما فيه الكفاية، لكن رد فعل اللاعبين والفريق كان جيدًا".

وأنهى: "لقد أصبنا بخيبة أمل لهذا النتيجة، ونحن مُحبطين بسبب الجماهير، ولأولئك الذين تواجدوا في الملعب".