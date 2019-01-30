كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:11 مساءً - وقف مبادرة المركزي للتمويل العقاري المتوسط والمرتفع

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي، قرر وقف مبادرته لدعم التمويل العقاري الخاص بمتوسطي ومرتفعي الدخل بفائدة 8% و10.5% على الترتيب بدءًا من الأسبوع المقبل، بعد استنفاد المبلغ المرصود للمبادرة بقيمة 20 مليار جنيه، لافتًا في تصريحات لصحيفة المال إلى استمرار استفادة محدودي الدخل من المبادرة.

في سياق متصل، أصدر البنك المركزي قرارًا بتعديل بعض ضوابط عقد اجتماعات مجالس إدارات البنوك بحيث تنعقد 8 مرات خلال العام الواحد بصفة دورية ومنتظمة بهدف تعزيز كفاءة وفعالية أداء البنوك، حسبما أعلن المركزي.