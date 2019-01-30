كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:11 مساءً - تعرف على آخر تطورات تأهيل فتحي وأزارو في الأهلي

وليد أزارو

واصل أحمد فتحي ووليد أزارو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية، بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويعاني فتحي الإصابةَ بمزق في العضلة الأمامية، فيما يعاني أزارو الإصابةَ بتمزق في العضلة الضامة.

ويستعد لمواجهة سيمبا التنزاني يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.