كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:11 مساءً - عااااااجل - بيان الفرصة الأخيرة من التضامن وتوضح شرط صرف معاشات شهر فبراير
عااااااجل - بيان الفرصة الأخيرة من التضامن وتوضح شرط صرف معاشات شهر فبراير
عااااااجل - بيان الفرصة الأخيرة من التضامن وتوضح شرط صرف معاشات شهر فبراير
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى شروط صرف اصحاب المعاشات لشهر فبراير المقبل، حيث شددت على اصطحاب بطاقة الرقم القومى عند صرف المعاش لتحديث بياناتهم وضمان اتمام عملية الصرف.
الجدير بالذكر ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تقوم حاليا بتحديث بيانات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف والمستفيدين ووجود البطاقة أمر اساسى لتحكديث البيانات.
كانت هذه تفاصيل خبر عااااااجل - بيان الفرصة الأخيرة من التضامن وتوضح شرط صرف معاشات شهر فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.