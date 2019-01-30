كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:11 مساءً - عااااااجل - بيان الفرصة الأخيرة من التضامن وتوضح شرط صرف معاشات شهر فبراير

عااااااجل - بيان الفرصة الأخيرة من التضامن وتوضح شرط صرف معاشات شهر فبراير

عااااااجل - بيان الفرصة الأخيرة من التضامن وتوضح شرط صرف معاشات شهر فبراير

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى شروط صرف اصحاب المعاشات لشهر فبراير المقبل، حيث شددت على اصطحاب بطاقة الرقم القومى عند صرف المعاش لتحديث بياناتهم وضمان اتمام عملية الصرف.

الجدير بالذكر ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تقوم حاليا بتحديث بيانات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف والمستفيدين ووجود البطاقة أمر اساسى لتحكديث البيانات.