كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:11 مساءً - نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة.. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

قراء البشاير الكرام أولياء أمور طلاب مصر الكرام من الشهادة الإعدادية أعلن موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ظهور نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2019 بمحافظة الجيزة على الموقع الإلكتروني للمديرية. نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة.. برقم الجلوس البشاير تنشر نتيجة الفصل الدراسي الأول من الشهادة الاعدادية في الجيزة.. برقم الجلوس اليوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019. نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة.. برقم الجلوس واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية في الفصل الدراسي الأول لافتًا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان سجل نحو 146370 طالبًا وطالبة حضر منهم 145455 طالبًا وطالبة.



نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة.. برقم الجلوس من خلال الرابط : اضغط هنا ووصل عدد الطلاب الناجحين نحو 103601 طالب وطالبة بنسبة نجاح 71.23% بزيادة قدرها 2% بخلاف العام الماضي.





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