كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:11 مساءً - إتفرج..حيلة جديدة تمكن قراءة الرسائل المحذوفة من الواتس آب

كان تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم "واتس آب" قد كشف عن ميزة حذف الرسائل بعد إرسالها قبل مدة 7 دقائق، فى عام 2017، إلا أن الانبهارات لم تقف عن هذا الحد، حيث اكتشف أحد المستخدمين حيلة جديدة لقراءة الرسائل المحذوفة.

وبحسب سبوتنك، يمكن لأي مستخدم "واتس آب" أن يقرأ ويشاهد الرسائل المحذوفة، في ثوان معدودة، حتى بعد مرور فترات طويلة.

سيحتاج أي مستخدم لاستعادة الرسائل المحذوفة، أن تحذف تطبيق "واتس آب" وإعادة تثبيته من متجر التطبيقات مرة أخرى، وعند تحميل تطبيق "واتسآب" مرة أخرى، على المستخدم أن يسجل الدخول، ويطلب استعادة جميع الدردشات من النسخة الاحتياطية.

وبمجرد استعادة تلك الرسائل من تطبيق "واتس آب"، سيتم استعادة أي رسائل محذوفة بالكامل، ويمكن الاستفادة من تلك الخاصية على "واتس آب" في تطبيقها على "أندرويد" و"آي أو إس".

ولكن تلك الحيلة الجديدة، تكشف عن ثغرة خطيرة في التطبيق "واتس آب"، ويمكن تطبيق تلك الحيلة عن طريق وسيلتين :

1- عن طريق إنشاء أداة في إعدادات الشاشة الرئيسية، التي تظهر خيار "تسجيل الإشعارات" في نظام تشغيل "أندرويد".

2- تنزيل تطبيق يسجل الإشعارات، والتي يمكنها عرض قائمة بجميع الإشعارات الأخيرة ومنها الرسائل المحذوفة على "واتس آب".