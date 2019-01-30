كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:11 مساءً - قريبا مفاجأة جديدة من أوبو تميزها عن آبل وسامسونج

تتسابق شركات الهواتف المحمولة، لإضافة تقنيات جديدة مبتكرة تميز منتجاتها؛ للاستحواذ على أكبر شريحة ممكنة من السوق العملاقة.

وعلى هذا المضمار، حصلت شركة "أوبو-OPPO" الصينية على براءة اختراع جديدة تسمح لها بإخفاء الكاميرا الأمامية لتكون ضمن الشاشة التي تعمل باللمس.

وقال موقع "أندرويد أوثورتي" إن براءة الاختراع الجديدة تسمح لـ"أوبو" بوضع أيقونات التطبيقات في أعلى الشاشة اللمسية، بشكل يجعل الكاميرا الأمامية مخفية تماما خلف أيقونة تطبيق الكاميرا.

وأوضح أن ذلك سيجعل "أوبو" تنتج هواتف ذكية ذات شاشة كاملة من الحافة إلى الحافة، لتتميز عن "آبل" و"سامسونج".

وأشار الموقع إلى أنه من المقرر أن تعلن "أوبو" عن التقنية الجديدة؛ عند إصدار هاتفيها الجديدين "أوبو -إف 19" و"أوبو إف- 19 برو"، وذلك خلال مؤتمر السنوي للهواتف الذكية في مدينة برشلونة الإسبانية.

