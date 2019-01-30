كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:11 مساءً - علاء عبد الحليم يراجع التعاقدات الخاصة بالأصول المملوكة للدولة

عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة ومراجعة التعاقدات الخاصة بكل الأصول التي تمتلكها المحافظة (إيجار، بيع، حق انتفاع) مثل المواقف العمومية والمحال المؤجرة على النيل والمحاجر والأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومبان مملوكة للمحافظة لتنمية العائد منها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء والمستشار القانونى للمحافظة ومديري الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية والأملاك والمكتب الفني ومشروع مواقف السيارات وسوق الخضر والفاكهة.

وأوضح المحافظ، أن أعمال الحصر تتم من خلال متابعة ومراجعة التعاقدات الخاصة بجميع الأصول التي تمتلكها المحافظة والتي سبق إبرامها سواء كانت بنظام الإيجار أو البيع أو حق الانتفاع مثل المواقف العمومية والمحال المؤجرة على نهر النيل والمحاجر والأراضي الزراعية وكافة أراضى أملاك الدولة من مبانٍ مملوكة للمحافظة.

ولفت إلى أنه سيتم تحديد نسب السداد والالتزام بها مع وضع معايير محددة وموضوعية وثابتة أو موحدة لتقييم الوحدة الإيجارية لكل عقد ويتم مراجعة العقود بما يساهم في استرجاع حقوق الدولة فورًا، على أن يتم إعداد عقود حكومية مميكنة ومحددة لكل نشاط ويتم حفظها بوزارة المالية.