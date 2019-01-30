كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:11 مساءً - هالة زايد : فحص 28.5 مليون مواطن بحملة "100 مليون صحة"

هالة زايد

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 15 مليونا و423 ألف مواطن حتى ظهر اليوم، الأربعاء، ضمن "المرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن إجمالى المفحوصين فى المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 28 مليونا و500 ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سى، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماما.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 600 ألف و45 ألف طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم، الأربعاء، فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية ضمن محافظات "المرحلة الثانية" حيث بلغ عدد من تم مسحهم 6 ملايين و 58 ألف مواطن، تلتها المنوفية بـ مليون و 909 ألف مواطناً، ثم سوهاج بمليون و850 ألف مواطنا، ثم كفر الشيخ بمليون و469 ألف مواطن، ثم بنى سويف بمليون و261 ألف مواطن، ثم اسوان بـ 776 ألف مواطن، ثم الاسماعيلية بـ 775 ألف مواطن.

وأشار إلى تواجد 4 نقاط مسح لزوار معرض الكتاب فى دورته الـ 50 المقام بمركز المعارض بالتجمع الخامس، لافتا إلى أنه تم مسح 1913 مواطن داخل المعرض، منذ بداية الافتتاح وحتى مساء أمس الثلاثاء.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية، و جميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.