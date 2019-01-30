"دبي الأرخص".. تعرف على تكلفة إيجار الشقة في المدن الأغلى حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب معتز حسن:

يلجأ كثيرون إلى الفنادق السياحية عند السفر إلى أي بلد في العالم، إلا أن الغرفة الفندقية ليست الخيار الأفضل إذا كانت ستطول فترة إقامتك في البلد بسبب التكلفة الباهظة، لذا يلجأ البعض إلى إيجار شقة كحل بديل وموفر في التكاليف.

ونشر موقع "بيزنس إنسايدر"، تكلفة إيجار شقة مكونة من غرفتين في المدن الأغلى في الإيجارات حول العالم.

- دبي - الإمارات

تكلفة إيجار الشقة تصل إلى 1800 دولار شهريًا.

- امستردام - هولندا

تكلفة إيجار الشقة في امستردام يكون 1870 شهريًا.

- سنغافورة

تصل تكلفة إيجار الشقة في سنغافورة إلى 2000 دولار شهريًا.

لندن - إنجلترا

تصل تكلفة إيجار الشقة في لندن إلى 2400 دولار شهريًا.

- باريس - إنجلترا

تصل تكلفة إيجار الشقة في باريس إلى 2500 دولار شهريًا.

- نيويورك - أمريكا

تصل تكلفة إبجار الشقة في نيويورك إلى 2800 دولار شهريًا.

- هونج كونج - الصين

تصل تكلفة إبجار الشقة في هونج كونج إلى 3700 دولار شهريًا.