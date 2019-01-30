كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - وولفرهامبتون يدهس وستهام.. وإيفرتون يخطف هيديرسفيلد بالبريميرليج

وولفرهامبتون

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي شهدت أيضا تعادل مانشستر يونايتد مع بيرنلي 2 / 2 وفوز أرسنال على كادريف سيتي 2 / 1 وفولهام على برايتون 4 / 2 وإيفرتون على هيديرسفيلد تاون 1 / صفر وولفرهامبتون على ويستهام 3 / صفر .

فاز ولفرهامبتون على ويستهام بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ولفرهامبتون كل من رومان سايس في الدقيقة 66 وراؤول خيمينيز "هدفين" في الدقيقتين 80 و86 .

ويعد هذا ثاني هدف للدولي المغربي في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد ويستهام عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

بدوره انتزع إيفرتون فوزا صعبا من مضيفه هيديرسفيلد تاون بهدف نظيف سجله ريتشاردليسون دي أندرادي في الدقيقة الثالثة.

وشهدت المباراة طرد لوكاس ديني لاعب إيفرتون في الدقيقة 66 .

ورفع إيفرتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد هيديرسفيلد تاون عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير.

بينما قلب فولهام تأخره بهدفين أمام برايتون إلى فوز 4 / 2 .

تقدم برايتون بهدفين نظيفين سجلهما جلين موراي في الدقيقتين 3 و17، قبل أن يسجل فولهام أربعة أهداف عن طريق كاتلوم تشامبريس في الدقيقة 47 وألكسندر ميتروفيتش (هدفين) في الدقيقتين 58 و74 ولوسيانو فيتو في الدقيقة 79 .

ورفع فولهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.