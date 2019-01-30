كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - هاتريك مورينو يقود فالنسيا لنصف نهائي الكأس على حساب خيتافي

فالنسيا

فاز فريق فالنسيا على فريق خيتافي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "مستايا"، ضمن لقاءات إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم ختيافي بهدف نظيف، جاء مبكرًا للغاية في الدقيقة الأولى عبر "جورجي فيدال".

وفي الشوط الثاني من المباراة، انفجر الدولي الإسباني "رودريجو مورينو"، حيث سجل ثلاثة أهداف هاتريك في الدقائق 61 و92 و93 على التوالي.

وبهذا الفوز ينجح فريق الخفافيش في التأهل لدور نصف النهائي، رغم خسارته بهدف نظيف في مباراة الذهاب، ليتأهل بنتيجة (3-2) في مجموع المباراتين.