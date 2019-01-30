كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - بالفيديو.. ميلان يقهر نابولي ويصعد لنصف نهائي كأس إيطاليا

ميلان

تأهل فريق ميلان إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعد الفوز على ضيفه نابولي، بثنائية نظيفة، وهى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كأس إيطاليا.

أحرز هدفى الميلان النجم البولندي الجديد على الفريق كريستوف بياتيك فى الدقيقتين 11 و27، وكان ميلان قد تأهل لنهائي النسخة الماضية قبل الخسارة أمام يوفنتوس 4-0.

وتعد هذه المواجهة الثانية التى تجمع بين ناديى ميلان ونابولى الأسبوع الحالى بعدما سبق وأن التقيا السبت الماضى بملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالى "الكالتشيو"، وهى المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبى.

ولم يتذوق ميلان طعم الحصول على كأس إيطاليا منذ عام 2003، فيما كانت آخر ألقاب نابولى فى عام 2014