كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - بالفيديو.. نيوكاسل يخدم صلاح ورفاقه ويصعق مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

خسر فريق مانشستر سيتى من مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة 24 من الدورى الإنجليزى.

ونجح الأرجنتينى سيرجيو أجويرو فى تسجيل الهدف الأول لمانشستر سيتى فى الدقيقة الأولى من المباراة بعد تمريرة دافيد سيلفا، ونجح نيوكاسل فى معادلة النتيجة عن طريق روندون فى الدقيقة 66، ثم أحرز ريتشى هدف الفوز من ركلة جزاء فى الدقيقة 80.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتى عند النقطة 56، ورفع نيوكاسل رصيده إلى 24 نقطة فى المركز 14، لتبقى الفرصة أمام ليفربول لزيادة الفارق إلى 7 نقاط مرة أخرى إذا حقق الفوز على ليستر سيتى فى مباراة الغد.