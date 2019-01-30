كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - المغربى يتوقع تذبذب فى سعر الدولار الفترة القادمة

كشف عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، مصير سعر صرف الدولار الفترة المقبلة، موضحًا أن زيادة استثمارات الأجانب في السوق المصري أدت إلى انخفاض سعر صرف الدولار، متوقعًا وجود تذبذب في سعر الدولار صعودًا وهبوطًا، كونه يتأثر بالسوق والاقتصاد العالمي.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم شريف عامر، أن زيادة نسبة الصادرات المصرية إلى الخارج، وارتفاع دخل قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، ساهم في وجود وفرة دولارية.

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.5808 جنيه للشراء و17.6808 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 20.0861 جنيه للشراء و20.2092 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 23.1452 جنيه للشراء و23.2839 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.6905 جنيهًا للشراء و17.7965 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش.

وسجل 100 ين ياباني نحو 16.0600 جنيه للشراء و16.1528 جنيه للشراء، بينما سجل اليوان الصينى نحو 2.6098 جنيه للشراء و2.6256 جنيه للبيع.