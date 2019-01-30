كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - الخميس المقبل .. هشام سليم ضيف برنامج "أسرار النجوم"

يحل الفنان هشام سليم ، ضيفًا على برنامج "أسرار النجوم"، والذى تقدمه المذيعة إنجى على ، يوم الخميس القادم فى رابع حلقاته ..

ويتحدث هشام سليم خلال الحلقة عن العديد من الجوانب الشخصية والفنية فى حياته، بالإضافة الى كواليس مشاركته فى الماراثون الرمضانى القادم بمسلسل "كلبش 3 " ، والذى يشارك فى بطولته أمير كرارة .

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم"، تقدمه المذيعة إنجى على، مع بداية مطلع العام الجاري، ويذاع على إذاعة "نجوم إف.إم"، الخميس من كل أسبوع فى الساعة الثامنة مساء.