كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - شاهد... بوستر فيلم سامح حسين الجديد



نشر الفنان سامح حسين بوستر فيلمه الجديد وظهر سامح حسين والمطربة ساندى على البوستر .وتم تصنيف الفيلم للجمهور العام . وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة.. ومن خلال حمله دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم عيش حياتك. والفيلم من تأليف وسام حام ومن إخراج تامر بسيونى ويشارك فى بطولة الفيلم إدوارد وسامية الطرابلسى ومحمد نور ومها أبو عوف .



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