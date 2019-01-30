كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - شاهد.. إطلالة جذابة للفنانة ميرنا الوليد



نشرت الفنانة ميرنا وليد جلسة تصوير جديدة لها على صفحتها على الفيس بوك .وظهرت ميرنا وهى تجلس على الرمال ، وتم التقاط الصور بعدسة المصور عمرو فارس . من المعروف ان ميرنا وليد تواصل تصوير مسلسل قيد عائلى وانتهت من تصوير 20% من دورها . قيد عائلى يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، على رأسهم ميرفت أمين وبوسى وعزت العلايلى ومنة فضالى ومحمد رياض ودنيا عبد العزيز.



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