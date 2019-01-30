كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - السبع للمصريين: "انزلوا اشتروا السيارات..لن يتم تخفيض الأسعار تاني"

معتز عوض

علق علاء السبع، عضو شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية، إن حملة خليها تصدى ينقصها بعد الالمام بالمعلومت الدقيقة عن الإنخفاض الذي حدث لسوق السيارات.

وأضاف السبع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة"اليوم"، من تقديم كلا من جمال عنايت، وبثينة توكل، أنه سيتم تخفيض أسعار السيارات، في حال السوق العالمي لعملة الدولار.

وتابع السبع" لاصحة حول مايتردد عن وجود مشاكل بين مصانع السيارات والتجار".

وناشد عضو شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية، المصريين بشراء السيارات، هذه الايام، لأنه لن يتم تخفيض أسعار السيارات مرة أخرى".