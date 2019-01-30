كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - شريف عبدالفتاح: افتتاح أول محطة طاقة شمسية بقدرة 40 ميجا بجنوب سيناء قريبا

معتز عوض

قال الدكتور نبال نادر، مدير عام شركة سانوفى باستير، إنه لم يكن لدينا صناعة دواء حقيقية وكنا نعتمد على صناعة البدائل ولأول مرة هناك اهتمام كبير لدخول هذه الصناعة بجدية

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك مخطط وضع لتكون مصر مركز إقليمي للتدريب في مجال الأمصال والتطعيمات.

بينما أوضح المهندس شريف عبد الفتاح، نائب رئيس شركة شنايدر الكتريك، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وفرنسا منذ فترة لإنشاء أول محطة طاقة شمسية بقدرة 40 ميجا بجنوب سيناء وقريبا سيتم افتتاحها.

وشدد عبدالفتاح على انه تم توقيع بروتوكول "سكن كريم" مع وزارة التضامن لإنارة القرى أو استخراج المياه باستخدام الطاقة الشمسية