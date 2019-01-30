كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - بهنام : 2.5 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

معتز عوض

قال حسن بهنام مدير غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إن الرئيس السيسي زار فرنسا في أكتوبر عام 2017 والعلاقات بين البلدين تمتد لأكثر من 200 سنة، موضحا ان

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك 162 شركة فرنسية تعمل في مصر يوفرون فرص عمل لحوالي 38 ألف مواطن بحجم استثمارات يبلغ 5.2 مليار يورو.

وأوضح بهنام، ان حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا يبلغ 2.5 مليار يورو، و صادرات مصر لفرنسا زادت بنسبة 21% في الفترة الأخيرة.

وكشف أنه تم توقيع 32 اتفاقية او بروتوكول أومذكرات تفاهم بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات

وفي السياق ذاته قال المهندس منير مقار عضو مجلس رجال الأعمال المصري الفرنسي، إن الرئيس الفرنسي ماكرون جاء معه إلى مصر ممثلين عن المثقفين والكُتاب ومختلف المجالات في فرنسا