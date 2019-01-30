كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - "والدة الطفل زين": كتبنا على باب غرفته: " أهلا بكم في غرفة زين ادخلوا بابتسامة "

معتز عوض

قالت رضوى موسى والدة الطفل زين المصاب بالسرطان، إنها قامت بصياغة كتاب "حكاية عتمة ونور" باللغة الانجليزية اولا وبعد ذلك تم تحويله للعربية للاستفادة منه بشكل أكبر، و لدي شركة عقارات بأمريكا وأسست مؤسسة خيرية لأطفال مرضى السرطان بعد إصابة زين.

وأضاف خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أن زين كان يشعر بالمرض أحيانا أثناء تلقي العلاج، موضحة أن نجلها غير عادي وربنا ميزه بإصابته بالسرطان ومنحه القدرة على مواجهته ورزقه حب الناس.

وتابعت موسى، أن مرضى السرطان يجرون تحاليل دورية لمدة 5 سنوات بعد مرحلة العلاج للتأكد من تعافيه بشكل تام، مشيرة إلى ان مرض زين جعلني أشعر بمسئولية رهيبة تجاه كل أم وأسرة لديهم مريض بالسرطان.

وتابعت والدة الطفل زين، أن العلاج الطبيعي لم يتوقف أبدا مع حالة زين لأنه أكثر نفعا للمناعة من الأدوية الكيماوية، مضيفة أن التبرع بالدم أمر هام جدا لمرضى السرطان وغيرهم من المرضى "كيس الدم فعلا حياة"، مطالبة أن يكون التبرع بالدم كل شهرين على جدول كل مواطن.