كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - الكهرباء.. أول وزارة تسدد مستحقات المحليات - عقبال الباقي



وردت وزارة الكهرباء 800 مليون جنيه للمحليات تمثل إجمالي رسوم النظافة التي تم تحصيلها على فواتير استهلاك الكهرباء عن عام 2018، وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لصحيفة البورصة، إن قيمة ما تم توريده للمحليات من رسوم النظافة يختلف من شهر لآخر، ووفقًا لنوع النشاط، ويتم التوريد شهريًا، وتحصل شركات التوزيع على نسبة تتراوح بين 3 و5% من المبلغ المحصل. عقبال الوزرات الأخري مثل الإستثمار والبترول والثروة المعدنية والصناعة والطرق.. كل هذه الوزارات مديونة للمحليات ..

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