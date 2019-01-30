كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - والدة الطفل زين تكشف رحلة علاج نجلها بعد الإصابة بمرض السرطان 4 مرات

معتز عوض

قالت رضوى موسى والدة الطفل زين المصاب بالسرطان، إن"أبني زين تعرض لمرض السرطان 4 مرات، وبانواع مختلفة، موضحة أن المرة الثالثة كانت بسبب العلاج الإشعاعي وهو أمر نادر.

وأضاف خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه للأسف مرض السرطان انتشر خلال الفترة الأخيرة في العالم كله وليس في مصر فقط، مضيفة ان زين طفل غير عادي وربنا ميزه بإصابته بالسرطان ومنحه القدرة على مواجهته ورزقه حب الناس.

وتابعت موسى، " حرصت على تدوين شعورنا كأسرة تعرض ابنها للسرطان في كتابي "حكاية عتمة ونور"، و كتبنا على باب غرفة زين بالمستشفى "أهلا بكم في غرفة زين ادخلوا بابتسامة واتركوا دموعكم بالخارج".