كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - أمير مرتضى منصور يقصف جبهة سيد عبد الحفيظ.. اتفرج

أمير مرتضى منصور

وجه أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك دعوة ساخرة لمدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ بسبب انتقادات الأخير للأداء التحكيمي في مباريات الأبيض.

أمير مرتضى قال عبر قناة "أون سبورت" لمدير الكرة في الأهلي:"إذا أراد سيد عبد الحفيظ أن يكون حكماً لمباريات الزمالك فأهلاً به، ليس لدينا مشكلة في ذلك، نحن قادرون على الفوز بأي أشخاص وتحت أي ظروف".

وفاز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف على فريق المقاصة ضمن منافسات الجولة 20 في بطولة الدوري التي يتصدرها الأبيض بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر.

وأضاف أمير:"بالأمس تحدث عبد الحفيظ عن عدم تعيين محمود البنا لإدارة مباريات الزمالك، فتم تعيين الحكم نفسه لمباراة اليوم، هل هذه صدفة؟ أما بناءً على تصريحات سيد؟".

وأنهى نجل رئيس الزمالك:"لا ننظر من منافسنا في المركز الثاني أو الثالث، منافسنا فقط هو الفريق الذي سيواجهنا في المباراة المقبلة، وفوزنا على المقاصة رغم الغيابات يؤكد أننا فريق لديه شخصية ويريد أن يحقق اللقب".