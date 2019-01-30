كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - كل الأحداث دي حاتحصل بكره.. انتظرونا

اجندة اخبارية ليوم الاربعاء

الموافق 30 من يناير

القاهرة ....

تنظر محكمة الامور المستعجلة النطق بالحكم فى الدعوى المقامة من الطبيب هاني سامح، ضد نقيب الأطباء، والتي يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.

القاهرة ....

تستكمل محكمة جنايات المنيا إعادة إجراءات محاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة" بمعهد امناء الشرطه بطره.

القاهرة / بكين ..

تستضيف الصين اجتماعا للقوى النووية الخمس الكبرى فى العاصمة (بكين) وسيضم ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا بالإضافة إلى الصين.

القاهرة ..

تعيد السفارة الامريكية بالقاهرة فتح المركز الثقافى الامريكى بالقاهرة صباحا امام الجمهور بعد انتهاء اغلاق الحكومة الفيدرالية.

القاهرة ..

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ضمن فعاليات دورة اليوبيل الذهبي من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة خاصة لمناقشة رواية البطريركية الصادرة عن منشورات الربيع، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا ؛ يدير الندوة وائل سعيد مدير تحرير مجلة عالم الكتاب وعضو اتحاد كتاب مصر؛ ويناقش الرواية الدكتورة هويدا صالح رئيس تحرير مجلة مصر المحروسة والكاتب والمفكر محمد متولي.

القاهرة ..

يحتفى ملتقى بصمة إبداع بذكرى الراحل الفنان علاء ولى الدين والذى يعد أحد المبدعين على مدار مشواره الفنى من خلال تقديمه لأعمال فنية أسرت قلوب محبيه وجعلته نموذجا للإبداع الفنى، وذلك فى إطار الاهتمام بدعم المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمبتكرين.

القاهرة ..

يعرض مركز الثقافة السينمائية فى السادسة مساء ثلاثة أفلام لكبار مخرجى السينما التسجيلية ؛ وتشمل القائمة فيلم "فن العرائس" للمخرج توفيق صالح و"آثار إسلامية حول الأزهر" للمخرج أحمد راشد و"الفن الإسلامى فى العصر الفاطمى" للمخرج عبد اللطيف عمر.

القاهرة ..

تستقبل قاعة سينما بلازا 2 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عرض فيلم "هدية من الماضي" في تمام الواحدة والنصف ظهرا ؛ يلي عرض الفيلم ندوة نقاشية في تمام الثانية والنصف ظهرا بحضور فريق عمل الفيلم ومخرجته كوثر يونس، وتدير الندوة الناقدة أمنية عادل.

القاهرة ..

يقيم بيت السناري بالسيدة زينب، ندوة لمناقشة رواية "حرية حزينة" للكاتبة النمساوية فريدريكه جوسفاير، في تمام الخامسة مساء .

القاهرة ..

تعقد إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي مؤتمرا صحفيا ؛ بمركز الهناجر للفنون فى تمام الساعة الواحدة ظهرا ، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من الملتقى والتي ستقام في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر 2019.

القاهرة ..

تقيم دار الأوبرا المصرية معرض "وجدان" للفنانة إيمان لطفى الدمك، بقاعة زياد بكير، بالمكتبة الموسيقية ، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

القاهرة ..

يقيم حزب المحافظين احتفالية لتكريم الصحفيين المسؤولين عن تغطية نشاط الحزب ، وذلك تقديرا لدورهم الكبير والفعال في التعامل مع الملفات التي يطرحها الحزب.

القاهرة ..

يستضيف مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي حفلا جديدا لمسرح الساقية للعرائس بعنوان " العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ " ،وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

القاهرة ..

يستضيف مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى حفلا جديدا للمطرب الكبير علي الحجار ، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

القاهرة ..

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية صالون ثقافى بمناسبة ذكرى الشاعر مأمون الشناوي وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء .

القاهرة ..

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل باليه "شوبينيانا" و "شهرزاد" لفرقة باليه سان بطرسبرج من روسيا وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء .

السويس ..

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى ( المصرى و بتروجيت ) وذلك ضمن منافسات الاسبوع العشرون من بطولة الدورى العام وتقام المباراة على استاد الجيش بالسويس فى تمام الساعة الرابعة مساء .

القاهرة ..

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى ( انبي والمقاولون العرب ) وذلك ضمن منافسات الاسبوع الواحد العشرون من بطولة الدورى العام وتقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء .

المنصورة ..

تستمر - ولليوم الخامس - على التوالى فى الحادية عشر صباحا فعاليات الأسبوع الثقافى لتنمية المواهب بكل من قصر ثقافة الطفل بالمنصورة وبيت ثقافة السنبلاوين فى مجالات الورش الموسيقية والأدبية والفن التشكيلى والأداء الحركى بإشراف الإدارة العامة للمواهب بالهيئة العامة لقصور الثقافة .

المنصورة ..

يعقد شعراء المطرية صالوناً ثقافياً تحت عنوان ( فى حب مصر) وذلك فى السابعة مساء بمقر بيت ثقافة مدينة المطرية .

المنصورة ..

يستضيف بيت ثقافة قرية الدروتين مركز نبروه فى العاشرة صباحا حواراً مفتوحاً عن ثورة يناير .

المنصورة ..

تنظم المكتبة الثقافية بقرية إتميدة مركز ميت غمر ندوة فى الحادية عشر صباحا لمناقشة كتاب ( الزراعة فى خدمة التصنيع ) وذلك بمقر المكتبة .

المنصورة ..

تنظم المكتبة الثقافي بقرية العيادية مركز شربين ندوة بعنوان ( منظومة القيم الإيجابية فى شارعنا المصرى ) وذلك فى الثانية عشر ظهرا بمقر المكتبة .

المنصورة ..

تعقد المكتبة الثقافية بقرية أبو القراميط مركز السنبلاوين ندوة عن ( العناية بالأم والطفل) وذلك فى الحادية عشر صباحا بمقر المكتبة .