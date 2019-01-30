كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - السعيد - المهنية غابت عن رويترز بالمؤتمر الصحفى للسيسي وماكرون
علق المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم السعيد عن التغطية الاعلامية الاجنبية لمؤتمر الرئيس السيسي ونظيره ماكرون بقوله : "تغطية وسائل الإعلام الدولية وخاصة رويترز للمؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي غير مهني، حيث ركزت على تصريحات ماكرون فقط بشأن ملف حقوق الإنسان، ولم تذكر إجابات الرئيس السيسي الحاسمة".
وتابع سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي لديهما وجهات نظر متقاربة بشأن القضايا الإقليمية، فضلا عن أن باريس مصدر أساسي للتسليح المصري المتطور".
وأضاف المفكر السياسي "من الناحية الإستراتيجية زيارة ماكرون مصر إيجابية، ومتيقين أن 99 % من المباحثات دارت حول القضايا المشتركة المهمة بين البلدين"، معلقاً "ماكرون لم يكن يستطيع ألا يتحدث عن ملف حقوق الإنسان خلال زيارته بمصر بحكم الاضطرابات الداخلية هنا، كي يعود إلى بلاده ويشير إلى تناوله ملف حقوق الإنسان بمصر".
وقال الدكتورعبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن العلاقات بين مصر وفرنسا تاريخية.
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