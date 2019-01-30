كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 01:04 صباحاً - شاهد - شيرين رضا ترقص على أنغام " أنا مافيا "

نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للفنانة شيرين رضا، فى أثناء رقصها على أغنية "أنا مافيا" . وظهرت شيرين رضا، فى كواليس أحد البرامج الإذاعية، خلال إذاعة أغنية "أنا مافيا"، حيث دخلت فى وصلة رقص أثناء جلوسها أمام المذيعة. يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح أغنيته الجديدة "أنا مافيا"، يوم 1 يناير الماضي، وقد تصدرت نسب المشاهدة على موقع يوتيوب مصر منذ طرحها بأكثر من 48 مليون مشاهدة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد - شيرين رضا ترقص على أنغام " أنا مافيا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.