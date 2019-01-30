"الصحة البريطانية" تحذر من عادة خاطئة يفعلها الكثيرون قبل طهي الدجاج

حذر موقع هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، من عادة خاطئة يفعلها الكثيرون قبل طهي الدجاج، فإذا كنتم ممن يحرصون على غسل الدجاج النيئ حرصا على تنظيفه وتطهيره، عليكم التوقف عن ذلك فورا لأن هذه العادة، رغم أنها تبدو سليمة، تنذر بمشاكل صحية خطيرة تصل إلى حد التسمم الغذائي.

وذكر موقع هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، أن سكب الماء على الدجاج النيئ من شأنه أن ينقل أنواعا مختلفة من البكتيريا الضارة إلى اليدين والملابس ومعدات الطهي القريبة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ويمكن لقطرة الماء الواحدة التي تتطاير من غسيل الدجاج أن تتحرك لمسافة تبلغ نصف متر، وتجرف بكتيريا الـ"كومبيلوباكتر" الموجودة في الدجاج، وتزداد فرص الإصابة بالأمراض.

وكشفت إرشادات الهيئة البريطانية، أن بعض أنواع البكتيريا قد تسبب التسمم الغذائي حين تنتقل إلى الإنسان، ولذلك، فإن الوقاية هي الحل، وتعتبر بكتيريا "كومبيلوباكتر" من أبرز عوامل الإصابة بالتسمم الغذائي في بريطانيا، وتشير الأرقام إلى أن 50 بالمئة من الدواجن التي تباع في البلاد تحمل البكتيريا.

وتؤدي هذه البكتيريا إلى آلاما في المعدة فضلا عن إسهال حاد ونوبات من الغثيان، قد تتراوح بين اثنتين و5 في اليوم الواحد.

ونصح خبراء الصحة باتباع هذه الخطوات لتفادي المشكلة الناجمة عن البكتيريا، وتقتضي أول خطوة، وضع الدجاج في أسفل الثلاجة حتى لا يقطر على باقي الأطعمة.

ويتوجب على الناس أن يحافظوا على الدجاج في درجة حرارة متدنية، أما البكتيريا الموجودة فستموت لا محالة خلال عملية الطهي على نار ساخنة.

كما لتفادي انتقال البكتيريا بعد الطبخ، ينصح الخبراء باستخدام الماء والصابون لغسل كل الأماكن والمعدات التي استخدمت أثناء عملية طهي الدجاج.

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