بالصور| دون مكياج.. جلسة تصوير جريئة لمايا دياب على البحر

خضعت الفنانة اللبنانية مايا دياب لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة Harper's Bazaar Arabia، فاجأت خلالها متابعيها بتخليها التام عن المكياج خلالها.

ونشرت "مايا" صور جلسة التصوير عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موضحة أنها لم تستعن ببرامج تعديل الصور ولم تضع أي مساحيق تجميلية، ووجهت رسالة للفتيات قالت فيها: "عليك دائما أن تتذكري أنك جميلة بدون ماكياج".

وظهرت "مايا" خلال الجلسة بعدد من الإطلالات الكاجوال بألوان فاتحة، والتي تناسبت مع ظهورها على شاطئ البحر.

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