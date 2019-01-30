الامارات | السنة الصينية في دبي.. احتفالات على مدى شهر كامل

شكرا لقرائتكم خبر عن السنة الصينية في دبي.. احتفالات على مدى شهر كامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طقوس وأطباق من المطبخ الصيني حضرت خلال الحفل. من المصدر

أطلقت «هلا بالصين»، المبادرة المشتركة بين «مِراس» و«دبي القابضة»، احتفالات السنة الصينية الجديدة، التي ستستمر شهراً كاملاً.

وأكد محمد سعيد المرزوقي، من مبادرة «هلا بالصين»، خلال حفل نظمته المبادرة أخيراً، أن دبي ستشهد أكبر احتفالات لرأس السنة الصينية خارج الصين، مشيراً إلى أن الاحتفالات لن تستهدف فقط شعبي الإمارات والصين، بل الجمهور العالمي في دبي.

من جهتها، أعربت القنصل العام بالإنابة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، تان لي، عن تقديرها لمبادرة «هلا بالصين»، مؤكدةً عمق العلاقات بين الصين والإمارات. وأشارت إلى أن دبي تعد شريكاً مهماً لمبادرة «الحزام والطريق»، باعتبارها مركزاً إقليمياً للاقتصاد والتجارة والتمويل والسياحة والخدمات اللوجستية.

وخلال الحفل، تعرف الضيوف إلى طقوس ثقافة الشاي الصينية، كما تم استعراض تقنيات الطهي الصينية الشهيرة في صناعة المعجنات ونحت الثمار وإعداد الوجبات الخفيفة، في حين استضافت «جمعية المطبخ الصيني» استعراضاً حياً للطهي أمام ضيوف الحفل.

وهدف الحفل الذي صُمّم على الطراز الصيني التقليدي إلى تقديم صورة عميقة عن تراث الصين الغنيّ والشهير عالمياً.