الامارات | عطلة ختام «دبي للتسوّق».. فرصة أخيرة للفرح والعروض

شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة ختام «دبي للتسوّق».. فرصة أخيرة للفرح والعروض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اقتراب اختتام الدورة الـ24 لمهرجان دبي للتسوّق، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن أفضل الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من المهرجان، مشيرة إلى أن هناك كثيراً من الفعاليات المشوّقة بانتظار زوّار دبي، حتى السبت المقبل، بما فيها عروض الألعاب النارية والأعمال الفنية إلى الأسواق.

للإطلاع على أبرز الفعاليات والعروض التي تجمع بين الفرص الحقيقية في التسوّق والبهجة، يرجى الضغط على هذا الرابط.