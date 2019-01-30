الامارات | «421».. فعاليات متنوعة في «المجمع الثقافي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «421».. فعاليات متنوعة في «المجمع الثقافي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دورة المسرح تستغرق أربعة أشهر. من المصدر

يقدم معرض 421، خلال شهر فبراير، مجموعة متنوعة من الفعاليات وورش العمل وجلسات الحوار والدورات القصيرة وعروض الأفلام وجلسات قراءة الكتب لأفراد المجتمع الثقافي والفني في أبوظبي. ويتضمن البرنامج هذا الشهر دورات قصيرة تفاعلية، هي «مقدمة عن فن صناعة المجوهرات» المكونة من أربعة أجزاء، وتتناول تصميم وصناعة المجوهرات، ودورة المسرح التي تستغرق أربعة أشهر، وتهدف إلى تعريف المشاركين بمجموعة من المهارات المفيدة في تطوير الشخصيات التخيلية وتقديمها على المسرح، إضافة إلى ورش عمل مستقلة حول التصوير الفوتوغرافي، وغيرها.

ويستمر معرض «الحضرية والعزلة»، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع جلف فوتو بلس، حتى نهاية شهر فبراير المقبل، وستتضمن فعالياته جلسة حوار حول الأماكن وكيف نستلهم الأفكار منها، وذلك بمشاركة المصورين الذين عرضوا أعمالهم في المعرض. كما ستواصل سلسلة «التاريخ.. الأفلام والمرأة العربية»، التي يستضيفها معرض421 بالتعاون مع سينما عقيل، عروض الأفلام حتى أبريل المقبل، مع إضافة فيلمين جديدين هما «المامبا السوداء» و«الرحلة»، اللذان سيتم عرضهما خلال هذا الشهر، إضافة إلى ورشة عمل التصوير الفوتوغرافي المستوى 1، التي سيستكشف المشاركون خلالها الجانب الإبداعي للتصوير الفوتوغرافي.