الامارات | علامة وعسّاف على مسرح المجاز 8 فبراير

شكرا لقرائتكم خبر عن علامة وعسّاف على مسرح المجاز 8 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عساف سيقدم خلال الأمسية باقة من أغنياته. أرشيفية

يستضيف مسرح المجاز في الشارقة، ضمن أمسيات غنائية، السوبر ستار اللبناني راغب علامة، ومحبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عسّاف، في الثامن من فبراير المقبل. وسيكون الجمهور على موعد مع باقة من الأغنيات لكل من الفنانين صاحبي الجماهيرية.

يشار إلى أن مسرح المجاز سيستضيف حتى الأول من مارس المقبل حفلات غنائية لنخبة من نجوم الغناء العربي، ومن بينهم الفنان الكويتي نبيل شعيل، والنجم الإماراتي عيضة المنهالي، والفنان ماجد المهندس، ترافقه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ضمن سهرات في الهواء الطلق.