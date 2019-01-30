الامارات | «براند دبي» يحتفي بـ «أفضل صنّاع القهوة»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «براند دبي»: المقاهي المختارة كسبت ثقة الجمهور. من المصدر

كرّم «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، المقاهي المختارة، ضمن مسابقة «أفضل صنّاع القهوة في دبي»، التي نظمت في إطار مبادرة بكل فخر من دبي، بالشراكة مع موقع «ذا هانتر»، بهدف توفير سبل الدعم اللازمة لروّاد الأعمال في الإمارة، وتسليط الضوء على مشروعاتهم، وما تقدمه من منتجات وخدمات مميزة.

وستحظى المقاهي، التي اختيرت، وهي: «نايت جار»، «بي دي إل كوفي»، «فارمرز»، «اسبريسو لاب»، «هوم بيكري»، و«الخيمي، بدعم «براند دبي» لتيسير مشاركتها في النسخة المقبلة من مهرجان القهوة العالمي، الذي سيقام في العاصمة الهولندية أمستردام، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل.

وقالت مديرة «براند دبي»، نهال بدري، إن «مسابقة أفضل صنّاع القهوة في دبي، تأتي ضمن مبادرة بكل فخر من دبي، التي أطلقها الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي في مطلع العام الماضي، بهدف توفير الدعم اللازم للأعمال الناشئة، والشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، بغية تكوين شبكة من روّاد الأعمال المتميزين، ممن تعكس نجاحاتهم المناخ الداعم لقطاع ريادة الأعمال في الإمارة».

وأضافت أن «المبادرة تهدف إلى الإسهام في الجهود المبذولة لتنمية هذا القطاع الواعد، وإمداده بمقومات النجاح، من خلال تطوير مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات المصممة لدعم روّاد الأعمال أصحاب الفكر المبتكر، ومساعدتهم على الوصول إلى آفاق أرحب مليئة بالفرص تعين مشروعاتهم على النجاح والنمو».

من جانبها، قالت تنفيذي أول الدبلوماسية الثقافية - «براند دبي»، عائشة بن كلّي، إن «الإعلان عن المقاهي المختارة جاء عقب اختتام مسابقة شارك فيها بأصواتهم أكثر من 7000 شخص لاختيار الأفضل من بين 23 مقهى»، مشيدة بالمقاهي المختارة كونها استطاعت كسب ثقة الجمهور. وأشارت إلى أهمية المشاركة في فعاليات خارجية بحجم مهرجان القهوة العالمي، لما في ذلك من فرصة مهمة للتواصل مع مختلف مجتمع الأعمال العالمي المعني بهذا المجال.

وكان «براند دبي» قد أعلن عن دعم مشاركة المقاهي المختارة في الحدث الذي يُعدّ الأبرز عالمياً في هذا القطاع، لما يوفره ذلك من مساحة مهمة للتواصل مع جميع أطراف هذه الصناعة من زرّاع ومورّدين ومصنّعين من مختلف أنحاء العالم.

• 7000 شخص، صوّتوا لاختيار الأفضل في المسابقة.

نهال بدري:

• «مبادرة بكل فخر من دبي، تهدف إلى الإسهام في الجهود المبذولة لتنمية قطاع صناعة القهوة الواعد».